"مفيش دكر يقدر يمنعنى من دخول الزمالك"

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قال المستشار مرتضى منصور، أنه لن يرحل عن القلعة البيضاء، إلا بقرار من الجمعية العمومية للنادي.

وأضاف "منصور:" لا يوجد دكر يستطيع أن يمنعى من دخول المباريات"، مشددًا على أن جميع المنافسات الخاصة بالنادي ستقام في ملاعب النادي.

وتابع: "اللي مش عاجبه يشرب من ..... ، نادي الزمالك كبير وليس مرتضى منصور فقط، ومن لا يعلم قيمة الزمالك فليرحل".

وأردف: "لا علاقة لى بقرار الكاف فلست لاعب أو مدرب، وتابع متسائلا:"لماذا لم يتم توقيع عقوبة على جماهير نادى الاهلى؟!".


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