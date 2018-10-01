  • الإثنين 01 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:57 م
بحث متقدم
حازم إمام

حازم إمام يحرج "مرتضى" بعد شطبه

صورة من الفيديو

شاهد.. العثور على "طفلة" داخل حقيبة مدرسية

عادل حمودة

حمودة: "مبارك قالي قلمك تقيل وخف شوية"

مرتضى منصور

"مفيش دكر يقدر يمنعنى من دخول الزمالك"

حازم إمام

شطب عضوية حازم إمام من الزمالك

ساويرس

ساويرس يرد على سؤال مغرد حول دعم "الأهلى"

الفتاة

رقص فتاة أعلى سيارة بـ"صلاح سالم" يثير جدلاً

قائمة منتخب مصر تتضمن علي غزال

زوجة مدافع منتخب مصر: أنا ملحدة ولم اؤمن بالله يومًا

مرتضى منصور

استدعاء مرتضى منصور للتحقيق معه

الجبلاية تطرح تذاكر ودية مصر وتونس الخميس

"كاف" يظهر العين الحمراء لأعضاء "الجبلاية"

بالفيديو..

حمودة: "مبارك قالي قلمك تقيل وخف شوية"

آخر الأخبار

عادل حمودة
عادل حمودة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أول رد لعلاء مبارك على «تحالف جمال والإخوان»

#

"رزق" يكشف تفاصيل صفقة جمال مبارك مع "الإخوان"

#

علاء مبارك: هذا «الهاشتاج» ترك أثرًا كبيرًا في نفوسنا

#

علاء مبارك يرد على مغردة حلمت بوالده

تويتر

الجيزة

صور حيوانات

اشكال مجسمة

أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن الرئيس الأسبق مبارك كان يصفه بأن "قلمه تقيل"، متابعًا: "مبارك كان بيقولي خف شوية مش هيسبوك".

وأوضح "حمودة"، خلال لقاء خاص مع برنامج "وسع صدرك" المذاع عبر فضائية "الشاهد"، أن العلاقة بين الصحافة والسياسة علاقة وثيقة، وعلى الصحفي أن يحدد المسافة وليس السياسة".

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الصحفي في حاجة إلى السلطة والحكم لمعرفة المعلومات، ولكن عليه أن يقترب وليس أن يحترق، منوهًا بأنه لم يعين من قبل الحكومة مطلقًا في منصب رئيس تحرير.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أديب يؤكد وفاة مطرب فرنسي شهير
» شاهد.. لقطات حية لاعتصام الفلسطينيين
» سيدة تجمع بين زوجين.. والأمن يرد
» شاهد.. لحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية
» شاهد.. "صلاح" يداعب "قطه"
» للسيدات.. تعرفى على طريقة قلي البطاطا بشكل صحى
» "ناجح" باكيًا: "الناس تضايقنى وبيجروا ورايا"
» سيدة ترفع دعوى على زوجها بسبب 100 جنيه
» «مايا دياب» تثير الجدل بإطلالة جريئة
» مارادونا لـ"ميسى": ارحل
» شاهد.. ماذا فعلت القطة بعد أن رأت صاحبها المتوفى

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:13 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك