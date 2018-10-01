حمودة: "مبارك قالي قلمك تقيل وخف شوية"

01 أكتوبر 2018 - 01:36 م

أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن الرئيس الأسبق مبارك كان يصفه بأن "قلمه تقيل"، متابعًا: "مبارك كان بيقولي خف شوية مش هيسبوك".

وأوضح "حمودة"، خلال لقاء خاص مع برنامج "وسع صدرك" المذاع عبر فضائية "الشاهد"، أن العلاقة بين الصحافة والسياسة علاقة وثيقة، وعلى الصحفي أن يحدد المسافة وليس السياسة".

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الصحفي في حاجة إلى السلطة والحكم لمعرفة المعلومات، ولكن عليه أن يقترب وليس أن يحترق، منوهًا بأنه لم يعين من قبل الحكومة مطلقًا في منصب رئيس تحرير.

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