  • الإثنين 01 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:56 م
بحث متقدم
حازم إمام

حازم إمام يحرج "مرتضى" بعد شطبه

صورة من الفيديو

شاهد.. العثور على "طفلة" داخل حقيبة مدرسية

عادل حمودة

حمودة: "مبارك قالي قلمك تقيل وخف شوية"

مرتضى منصور

"مفيش دكر يقدر يمنعنى من دخول الزمالك"

حازم إمام

شطب عضوية حازم إمام من الزمالك

ساويرس

ساويرس يرد على سؤال مغرد حول دعم "الأهلى"

الفتاة

رقص فتاة أعلى سيارة بـ"صلاح سالم" يثير جدلاً

قائمة منتخب مصر تتضمن علي غزال

زوجة مدافع منتخب مصر: أنا ملحدة ولم اؤمن بالله يومًا

مرتضى منصور

استدعاء مرتضى منصور للتحقيق معه

الجبلاية تطرح تذاكر ودية مصر وتونس الخميس

"كاف" يظهر العين الحمراء لأعضاء "الجبلاية"

إصابة 27 شخصًا فى انقلاب جرار زراعي

قضايا وحوادث

التصريح بدفن ضحايا حوادث مرورية بالإسكندرية
التصريح بدفن ضحايا حوادث مرورية بالإسكندرية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

مصرع وإصابة 11 شخصًا في انقلاب مقطورة

#

ارتفاع ضحايا غرق عبارة في تنزانيا إلى 86 شخصًا

#

تفاصيل إصابة 31 شخصًا فى انقلاب سيارة

#

إصابة 16 شخصًا في انقلاب أتوبيس بمدينة نصر

تشيلسي

محمد صلاح

ليفربول

منتخب الفراعنة

قطة

أصيب 27 شخصًا في انقلاب جرار زراعي ومقطورته على طريق الفرافرة ديروط بالوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، لنقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة العام، لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي على طريق الفرافرة ديروط، ما أسفر عن إصابة كل من السيد على أحمد 17 سنة وإيمان السعيد دسوقي 29 سنة وست الكل إبراهيم محمد 50 سنة  وأبو العينين عبد المجيد سالم 50 سنة ونشوى رفعت محمد 25 سنة وممدوح صادق على 52 سنة، وعمرو محمد مصطفى 21 سنة ومحمد عصام لمعان 21 سنة وصفاء صبحي محمد 15 سنة، وأحمد حبيب عنتر 30 سنة وإبراهيم السيد محمد 12 سنة وحسام محمد خليل 25 سنة وأم السعد محمد عبد العزيز 43 سنة ونادية بدير محمد 50 سنة خضر عمرو يوسف 31 سنة، ومحمود السيد سعد 16 سنة ومصطفى السيد سعد 16 سنة وأحمد عبد اللطيف حريري 41 سنة والسيد عبد المقصود إبراهيم 45 سنة، وإبراهيم محمد خليل 25 سنة، وسعدية عامر محمد 55 سنة وهناء السيد جمعة 45 سنة وسيدة عبد الحميد محمود 35 سنة وأحمد وحيد محمد 21 سنة، ونور صابر كامل 40 سنة ونادي على نادي 25 سنة، ومحمد عويضة على 35 سنة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أديب يؤكد وفاة مطرب فرنسي شهير
» شاهد.. لقطات حية لاعتصام الفلسطينيين
» سيدة تجمع بين زوجين.. والأمن يرد
» شاهد.. لحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية
» شاهد.. "صلاح" يداعب "قطه"
» للسيدات.. تعرفى على طريقة قلي البطاطا بشكل صحى
» "ناجح" باكيًا: "الناس تضايقنى وبيجروا ورايا"
» سيدة ترفع دعوى على زوجها بسبب 100 جنيه
» «مايا دياب» تثير الجدل بإطلالة جريئة
» مارادونا لـ"ميسى": ارحل
» شاهد.. ماذا فعلت القطة بعد أن رأت صاحبها المتوفى

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:13 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك