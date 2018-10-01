» شاهد.. لحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية

01 أكتوبر 2018 - 01:47 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو، في شهر أغسطس الماضي.

ويظهر الفيديو، الذي نشره الموقع الإلكتروني لقناة “روسيا اليوم” الحكومية، زاخارتشينكو، أثناء دخوله إلى مقهى “سيبار” في دونيتسك، والذي وقعت فيه عملية اغتياله، حيث يبين لحظة اقتراب موكب رئيس دونيتسك الشعبية، وترجله من السيارة، ومن ثم دخوله إلى المطعم يرافقه حراسه، ليقع بعد ذلك الانفجار.

وكانت تقارير إعلامية، قالت إن زاخارتشينكو، رئيس ما يسمى “جمهورية دونيتسك الشعبية” المعلنة من جانب المتمردين الموالين لموسكو، قتل في انفجار استهدفه في شهر أغسطس، أثناء تواجده في مقهى بمدينة دونيتسك.

وأشار بيان رسمي نشرته “رئاسة دونيتسك” أن الانفجار تسبب أيضًا بإصابة وزير المالية ألكسندر تيموفييف، وفتاة لم تحدد هويتها.

وتولى زاخارتشينكو المنصب منذ 4 نوفمبر 2014، بعد إعلان المتمردين في المنطقة الاستقلال من طرف واحد، في 7 أبريل 2014، إثر اندلاع إضرابات ونزاع داخلي في أوكرانيا.

ولا تعترف كييف باستقلال المنطقة، وتتهم موسكو بدعم المتمردين فيها، كما لا تعترف باستفتاء أجري بمعزل عنها، منتصف مارس 2014، أعلنت روسيا بموجبه من طرف واحد ضم شبه جزيرة القرم، جنوبي أوكرانيا، إلى أراضيها.

ويرفض المجتمع الدولي تدخلات روسيا في أوكرانيا، وتفرض عدة دول غربية، منذ ذلك الحين، عقوبات وضغوطًا على موسكو لدفعها إلى التراجع.

تجدر الإشارة أن الاضطرابات في أوكرانيا بدأت إثر الإطاحة بالرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، المقرب من موسكو، أواخر عام 2013.