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طلب من دفاع ميريهان حسين بتأجيل القضية

قضايا وحوادث

نيابة الهرم تقرر حجز ميريهان حسين
نيابة الهرم تقرر حجز ميريهان حسين

شيماء السيد

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قضية

محاكمة

ميريهان حسين

طالب دفاع الفنانة ميريهان حسين بتأجيل القضية وتمسك بسماع شهادة عمال "نصبة شاي" بموقف السيارات الذي شهد الواقعة، فضلًا عن باقي شهود الإثبات الذي سبق وأن أدلوا بأقوالهم فى النيابة، وطلب نسخة من التحقيقات الداخلية التى أجرتها مديرية الأمن مع ضابطي الواقعة.

وكانت النيابة العامة أحالت الفنانة ميريهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة ميريهان حسين وسبها وقذفها.

وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة فى التحقيقات، وأقوال ضابطى الهرم "م.ت" و"إ.ب"، فضلاً عن أقوال السجينات الذين احتجزوا مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلاً عن فيديو الواقعة الذى تداولته العديد من المواقع الإخبارية.

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