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تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

قضايا وحوادث

محاكمة متهمى الخلايا العنقودية
محاكمة متهمى الخلايا العنقودية

شيماء السيد

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محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

جماعة الاخوان

اغتيال النائب العام

اغتيال النائب العام المساعد

قتل رجل الشرطة

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لـ8 أكتوبر لاستكمال الشهود.

وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي.

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