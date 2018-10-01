"الطماطم" تسبب أزمة فى البرلمان

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تقدم النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للوقوف على أزمة "شتلات" الطماطم "المفيرسة" "تقاوي 023"، حيث اعتبر ما حدث من بوار أكثر من 6000 فدان للفلاحين تهديد للأمن القومي المصري لما تمثله الطماطم من أهمية للمصريين، وكونه محصولا إستراتيجيا، فضلاً عن استغلال تجار الجملة للواقعة في رفع أسعار كيلو الطماطم ليتخطى حاجز العشر جنيهات.

وأكد بدوي، أنه فور انعقاد البرلمان سيطالب بلجنة تقصي حقائق للوقوف على المتسبب في استيراد شتلات غير صالحة، أدت إلي بوار جزء ليس بالقليل من محصول الطماطم، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري الفئة الوحيدة التي لم تخرج في مظاهرات فئوية وليس لهم من يتحدث نيابة عنهم أو يعبر عن مشاكلهم، يعانون معاناة غير عادية كونهم يعملوا في صمت، لذا يتحتم علينا كنواب للشعب أن نرعى مصالحهم ونتصدى لكل من يحاول استغلالهم وإلحاق الضرر بهم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب التحرك بسرعة للوقوف على تفاصيل هذه الأزمة، ومحاسبة المتورطين فيها، لافتًا إلى أن هذه التقاوي تؤدى إلى تجعد واصفرار الأوراق، وغير مطابقتها للمواصفات، مؤكدًا أنها مسئولية الحجر الزراعي، فيما أستنكر بدوي تملص وزارة الزراعة من مسئوليتها عن أزمة تقاوي "023" المفيرسة وغير الصالحة قائلاً: "آمال مين في مصر مسئول لما كل مصيبة تحصل يطلع المسئول يقول: "مش أنا.. العفريت السبب".

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