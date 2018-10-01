» شاهد.. لقطات حية لاعتصام الفلسطينيين

01 أكتوبر 2018 - 02:20 م

عرضت فضائية "الغد" منذ قليل، مقطع فيديو يرصد لقطات حية لاعتصام مئات الفلسطينيين بمنطقة الخان الأحمر بالقدس المحتلة، وذلك لمساندة الأهالي بعد انتهاء المهلة المحددة من قوات الاحتلال بإخلاء منازلهم لتنفيذ قرار الهدم.

وأظهر الفيديو المعروض توافد الفلسطينيين للمشاركة في الاعتصام المفتوح حاملين اللافتات المؤيدة لأهالي الخان للتمسك بمنازلهم، وقد دعت حركة "التحرير الفلسطيني" كل الكوادر بحركة فتح بالتوجه مباشرة لمنطقة الخان ومساندة أهلها.

ويذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية، قررت في 24 مايو الماضي أنه يحق للدولة هدم منازل سكان تجمع خان الأحمر وترحيلهم من بيوتهم وإسكانهم في بلدة أخرى.

شاهد الفيديو..