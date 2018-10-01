» شاهد.. حكايات مؤلمة للمسنات مع أبنائهن

01 أكتوبر 2018 - 02:59 م

عرضت فضائية "تن" اليوم الإثنين، جولة من داخل إحدى دور المسنين ترصد الاحتفال باليوم العالمى لهم، من خلال الاستماع لحكايات المسنات والمسنين مع أبنائهم وتوجيه كلمة لهم فى يومهم العالمى.

وأظهرت اللقطات المعروضة ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن" استماع إحدى المسنات للأغاني القديمة للسيدة "فيروز" والتى تتخذها كنوع من المتعة لتمضية الوقت والصبر على فراق أبنائها وزوجها، وتقوم بالاحتفاظ بصور أحفادها داخل غرفتها لتنظر لهم من حين لآخر.

وقالت السيدة لكاميرا "تن": "الاحتفاظ بصور أحفادي بتحسسني بوجودهم معايا، بعد ما كلهم سابوني".

وأضافت: "أنا عايشة حياتى كويس مع أنى فى سن السبعين بس كأنى فى فترة الثلاثينيات".

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