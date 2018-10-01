تكليف 9 محافظات بسرعة تنفيذ مبادرة الرئاسة عن فيروس سى

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الشعرواى
الشعرواى

وكالات - حنان حمدتو

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محافظات

اسكندرية

وزارة التننمية المحلية

محمود الشعرواى

أصدر وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، قرارًا  بتكليف 9 محافظين بتشكيل غرف عمليات للمتابعة اليومية للأطقم الطبية التي ستقوم بأعمال المسح الطبي للمواطنين وتقديم كل أشكال الدعم لهم وذلك استعدادًا لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس (سي) والكشف عن الأمراض غير السارية.

وقال شعراوي إن المحافظات التسع هي جنوب سيناء ومطروح وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة ودمياط والقليوبية والفيوم وأسيوط مؤكدًا ضرورة حشد المواطنين للمشاركة في الحملة والتعاون مع مديريات الأوقاف والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية وجميع وسائل الإعلام المتاحة لضمان نجاح الحملة.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بتسجيل كل أعمال الحملة وإتاحتها في وسائل الإعلام المختلفة لخلق حالة من الزخم تدفع المواطنين للمشاركة في الحملة التي ستبدأ في أماكن التجمعات الكبيرة والمصالح الحكومية مشددًا على ضرورة التنسيق مع مديريات الأمن والقوات المسلحة لتقديم التأمين اللازم للمواطنين والقائمين على الحملة وأماكن الفحص .

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