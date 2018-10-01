  • الإثنين 01 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:25 م
بحث متقدم
الدكتور أحمد مهران

أول دعوى قضائية تطالب بتقليل عدد ساعات الدراسة

كشف أثري بأبو صير

الآثار تعلن اكتشاف مقبرة ضخمة بشمال سقارة

الاهلي

الاهلى يستنجد بـ«الداخلية»بسبب منع جمهوره أمام «سطيف»

وزير الدفاع

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دفعة من الضباط الاحتياط

حازم إمام

حازم إمام يحرج "مرتضى" بعد شطبه

صورة من الفيديو

شاهد.. العثور على "طفلة" داخل حقيبة مدرسية

عادل حمودة

حمودة: "مبارك قالي قلمك تقيل وخف شوية"

مرتضى منصور

"مفيش دكر يقدر يمنعنى من دخول الزمالك"

حازم إمام

شطب عضوية حازم إمام من الزمالك

الفتاة

رقص فتاة أعلى سيارة بـ"صلاح سالم" يثير جدلاً

طالب يلقى نفسه من أعلى مبنى بجامعة أسيوط

قضايا وحوادث

انتحار
انتحار

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

شاهد .. قفزة أفعوانية نفذها حيوان من أعلى عمارة تبهر الحضور

#

أول تعليق من جامعة المنيا على محاولة انتحار أحد موظفيها

#

انتحار شاب من أعلى كوبرى الساحل

#

طالب يلقي نفسه من أعلي برج القاهرة

انتحار

انتحار شاب

كلية الحقوق

جامعة اسيوط

أقدم طالب بكلية الحقوق بجامعة أسيوط على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع.

وردت معلومات للواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط يفيد بقيام طالب بإلقاء نفسه من الدور الرابع بالمبنى الإداري بالجامعة وجرى نقله للمستشفى الجامعي، وتبين أن الطالب يدعى "أ. ح" بالفرقة الأولى بكلية الحقوق ومقيم بمركز بنى مزار بالمنيا.

وبينت التحريات أن الطالب استنفد سنوات الرسوب وعندما علم بفصله قرر الانتحار.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. حكايات مؤلمة للمسنات مع أبنائهن
» "ميرور": دكتور يجرى عملياته بقطع غيار السيارات
» أديب يؤكد وفاة مطرب فرنسي شهير
» شاهد.. لقطات حية لاعتصام الفلسطينيين
» سيدة تجمع بين زوجين.. والأمن يرد
» شاهد.. لحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية
» شاهد.. "صلاح" يداعب "قطه"
» للسيدات.. تعرفى على طريقة قلي البطاطا بشكل صحى
» "ناجح" باكيًا: "الناس تضايقنى وبيجروا ورايا"
» سيدة ترفع دعوى على زوجها بسبب 100 جنيه
» «مايا دياب» تثير الجدل بإطلالة جريئة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:45 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك