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وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دفعة من الضباط الاحتياط

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الضباط الاحتياط

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 154 من كلية الضباط الاحتياط دفعة الشهيد نقيب احتياط محمود أحمد على النجدى، والذى تمت ترقيته من رئيس الجمهورية إلى رتبة النقيب احتياط إثر استشهاده خلال المواجهات التى تنفذها قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، كما تم منحه نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية.

بدأ الاحتفال بعرض للأنشطة البحثية والابتكارات التى نفذتها الطلبة خلال فترة دراستهم بالكلية شملت عددًا من المبتكرات والتطبيقات الهندسية التى يمكن الاستفادة منها فى المجالين العسكرى والمدنى، بجانب عدد من البحوث الفنية فى المجالات الهندسية والطبية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، والتى تأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تشجيع الابتكار والتطوير والبحث العلمى داخل المنشآت التعليمية والكليات والمعاهد العسكرية.

وفى تقليد عسكرى قدمت مجموعات من طلبة كلية الضباط الإحتياط العرض العسكرى يتقدمهم حملة الأعلام عكس ما وصل إليه الطلبة من مستوى عالٍ من الانضباط العسكرى، كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد تكريماً لروح شهداء الوطن الأبرار .

وقام مساعد مدير الكلية بإعلان نتيجة التخرج للدفعة (154) دفعة الشهيد نقيب احتياط  محمود أحمد على النجدى وقد بلغت نسبة النجاح 99 %.

وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، حيث قام الفريق أول محمد زكى بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة فى الكلية وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة وتوفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد وتأهيل أجيال جديدة من طلبة الكلية لينخرطون فى الحياة العسكرية بكل مهامها ومسئولياتها لتظل القوات المسلحة درعاً قوياً يحمى الوطن وحصناً منيعاً لشعبه العظيم ، كما قدم الشكر والعرفان بالجميل لمديرى الكلية السابقين على ما قدموه من مجهود وفير وعطاء بلا حدود لهذا الصرح العظيم.

وفى نهاية الاحتفال نقل الفريق أول  محمد زكى تحية وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لخريجى الدفعة (154) وأسرهم على الجهد الذى بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية، وانضمامهم بعد التخرج إلى صفوف القوات المسلحة، وأصبحوا رجال قادرين على حماية الوطن والوفاء بالمهام والمسئوليات التى كلفهم الشعب بها، مؤكدًاً أن الضباط الاحتياط نبت مخلص من نسيج الشعب المصرى العظيم، مشيراً إلى أن الاحتفال بتخريج الدفعة يأتى فى بداية هذا الشهر المجيد الذى يواكب احتفالات مصر وقواتها المسلحة بالذكرى الـ (45) لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشار القائد العام إلى أن القوات المسلحة لا تألو جهداً فى توفير كافة الإمكانات لبناء قوات مسلحة قوية وقادرة على حماية الوطن والدفاع عن مقدساته، وأن كلية الضباط الاحتياط تمثل مع باقى الكليات والمعاهد العسكرية ركيزة أساسية لإمداد القوات المسلحة بالطاقات البشرية من الضباط الجدد ليتواصل دورها فى خدمة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره.

وأشار الفريق أول محمد زكى إلى أن التاريخ العسكرى يذكر بكل العزة والكرامة لأبنائه من الضباط الاحتياط دورهم العظيم فى خدمة الوطن ومشاركتهم بكل شجاعة وتضحية فى تحقيق نصر أكتوبر المجيد ، مؤكداً أن إنتمائهم للعسكرية المصرية العريقة شرف لا يضاهيه شرف ، ووجه القائد العام التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن واستقرار الوطن مشيداً بالجهد الذى يبذله أبطال القوات المسلحة والشرطة للقضاء على التطرف والإرهاب بشمال سيناء .

وأثنى القائد العام على الجهد المبذول من قيادات ومعلمى كلية الضباط الاحتياط خلال فترة الإعداد والتأهيل للدفعة (154) ضباط احتياط ، كما هنأ أسر الخريجين على تخرج أبنائهم الذين أصبحوا قادرين على حماية الوطن والوفاء بالمهام التى كلفهم الشعب بها .

حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من المحافظين وقدامى مديرى كلية الضباط الاحتياط وأسر الخريجين.

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