  • الإثنين 01 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:24 م
بحث متقدم
الدكتور أحمد مهران

أول دعوى قضائية تطالب بتقليل عدد ساعات الدراسة

كشف أثري بأبو صير

الآثار تعلن اكتشاف مقبرة ضخمة بشمال سقارة

الاهلي

الاهلى يستنجد بـ«الداخلية»بسبب منع جمهوره أمام «سطيف»

وزير الدفاع

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دفعة من الضباط الاحتياط

حازم إمام

حازم إمام يحرج "مرتضى" بعد شطبه

صورة من الفيديو

شاهد.. العثور على "طفلة" داخل حقيبة مدرسية

عادل حمودة

حمودة: "مبارك قالي قلمك تقيل وخف شوية"

مرتضى منصور

"مفيش دكر يقدر يمنعنى من دخول الزمالك"

حازم إمام

شطب عضوية حازم إمام من الزمالك

الفتاة

رقص فتاة أعلى سيارة بـ"صلاح سالم" يثير جدلاً

الاهلى يستنجد بـ«الداخلية»بسبب منع جمهوره أمام «سطيف»

قضايا وحوادث

الاهلي
صورة الاهلي

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

شاهد.. جملة مؤلمة لوالدة ضحية حلوان عن حرق نجلها

#

توقيعات بجامعة القاهرة تضامنًا مع "القزاز"

#

فنانة شهيرة تصف وزير بـ"الجبان"

#

بهذه الطريقة "نيمار" يحاول تحسين صورته

النادي الاهلي

حضور الجماهير

زارة الداخلية

أرسل مجلس إدارة الأهلى خطابًا رسميًا، اليوم الاثنين إلى وزير الداخلية يستنجد به من قرار الأمن بمنع حضور جمهور الأهلى لمباراة الفريق المقررة غدًا أمام وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يأتي ذلك بعدما طلبت أجهزة الأمن من إدارة الأهلى دخول 8500 مشجع فقط في المباراة بشرط أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية، على أن يكون الدخول بالتذكرة وكارنيه عضوية النادي.

وأكد مجلس الأهلى في خطابه أن ذلك يحرم النادي من جماهيره في مباراة صعبة وستساهم في تأهل الفريق للمباراة النهائية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. حكايات مؤلمة للمسنات مع أبنائهن
» "ميرور": دكتور يجرى عملياته بقطع غيار السيارات
» أديب يؤكد وفاة مطرب فرنسي شهير
» شاهد.. لقطات حية لاعتصام الفلسطينيين
» سيدة تجمع بين زوجين.. والأمن يرد
» شاهد.. لحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية
» شاهد.. "صلاح" يداعب "قطه"
» للسيدات.. تعرفى على طريقة قلي البطاطا بشكل صحى
» "ناجح" باكيًا: "الناس تضايقنى وبيجروا ورايا"
» سيدة ترفع دعوى على زوجها بسبب 100 جنيه
» «مايا دياب» تثير الجدل بإطلالة جريئة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:45 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك