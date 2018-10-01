أول دعوى قضائية تطالب بتقليل عدد ساعات الدراسة

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الدكتور أحمد مهران
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دعوى قضائية

وزير التربية والتعليم

أحمد

مهران

رفع الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، وجمال عرفة المحاميان، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبا فيها بإلزام وزير التعليم بتعديل الخطة الزمنية لساعات الدراسة داخل المدارس الابتدائية الحكومية، لينتهي اليوم الدراسي الساعة الواحدة ظهرًا على أقصى تقدير.

واختصمت الدعوى وزير التربية والتعليم بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن قرارات وزير التربية والتعليم المتعلقة بوضع الخطة الزمنية لساعات الدراسة مخالفة للقانون، من عدة وجوه ومخالفة للمنطق والواقع النفسي والصحي والمجتمعي ومدى تأثير هذه العوامل على صحة وسلامة الأطفال.

وأضافت الدعوى، أن تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم يتسبب في أضرار نفسية وصحية واقتصادية على التلميذ وعلى أولياء الأمور، ويحرم التلاميذ من الحصول على الراحة والسلامة الصحية نتيجة الوقت الطويل الذي يقضيه الطفل داخل المدرسة والطريق ذهابًا وإيابًا، الأمر الذي يتعرض معه هذا التلميذ إلى أضرار نفسية وصحية على حياة الطفل وسلامة عقله وقدرته على الاستيعاب والتفكير وعلى أن يكون إنسانا صحيحا قادرا على المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي معه قد يصعب تدارك هذه الأضرار نتيجة استمرار تطبيق هذه القرارات على النحو التي هي عليه الآن.


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