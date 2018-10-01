مرتضى: تحية لـ«آل الشيخ»..والعار للأندية المصرية

01 أكتوبر 2018 - 04:31 م

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر لجماهير النادي وتركى آل الشيخ، قائلا: "أشكر جماهير الزمالك على الوقوف معي في الأيام الماضية ولم أجد مثل هذا الدعم والحب لمرتضى منصور من أجل نادي الزمالك.. نشكر تركي آل الشيخ على دعمه لنا وكل الأندية العربية، وكل الخزي والعار للأندية المصرية التي لم تقف معنا".

وواصل مرتضى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالصالة المغطاة بنادي الزمالك: "لا أحد يجرؤ على منعي من دخول أي ملعب، وكل المباريات ستقام في ملاعب نادي الزمالك، وكيف علم ممدوح عباس بعقوبة كاف قبل صدورها؟ أنت طاعون تخلصنا منه.. انزل انتخابات واعرف حجمك".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، إيقاف مرتضى منصور، عن مزاولة أي نشاط رياضي أو إداري لمدة عام، كما قررت لجنة الانضباط تغريم رئيس القلعة البيضاء 40 ألف دولار.