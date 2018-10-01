  • الإثنين 01 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر06:11 م
بحث متقدم
الفتاة

مفاجأة بشأن «فتاة بورسعيد» والنيابة تصدر قرارها

أبوتريكة

رد ناري من «أبوتريكة» على قرار مرتضى منصور

أرشيفية

لأول مرة منذ عام 90.. الكويت توقف ضخ النفط لأمريكا

ميدو وحازم إمام

أول تعليق لـ«ميدو» على شطب«إمام» من الزمالك

عمرو دياب وتركي آل الشيخ

مفاجأة عمرو دياب لـ"تركي آل الشيخ" في ألبومه الجديد

البابا تواضروس

«تواضروس» يردد النشيد الوطني مع أقباط المهجر

محمد صلاح وراموس

«صلاح» يتفوق على «راموس» في الـ«بيتكوين»

مرتضى وتركي

مرتضى: تحية لـ«آل الشيخ»..والعار للأندية المصرية

الدكتور أحمد مهران

أول دعوى قضائية تطالب بتقليل عدد ساعات الدراسة

كشف أثري بأبو صير

الآثار تعلن اكتشاف مقبرة ضخمة بشمال سقارة

مفاجأة عمرو دياب لـ"تركي آل الشيخ" في ألبومه الجديد

آخر الأخبار

عمرو دياب وتركي آل الشيخ
عمرو دياب وتركي آل الشيخ

متابعات- محمد فضل

أخبار متعلقة
#

«تركي آل الشيخ»: مرتضى منصور «خط أحمر»

#

الهضبة يطير إلى أمريكا و"الشربينى" ترافقه

#

ماذا فعل عمرو دياب ليثني تركي آل الشيخ عن الانسحاب من مصر؟

#

سبب تأجيل طرح ألبوم "الهضبة" الجديد

عمرو دياب

تركي آل الشيخ

ألبوم ى مفاجأة

طرح المطرب عمرو دياب، ألبومه الجديد "كل حياتي" كاملًا مساء أمس الأحد، عبر شركة "فودافون" الراعية للألبوم، والذي تضمن 13 أغنية متنوعة بين الرومانسي، والمقسوم، والهاوس.

وقد طُرحت 6 أغانٍ على مدار الفترة الماضية من ألبوم عمرو دياب 2018، وهي "ده لو اتساب" و"كل حياتي" و"تعالي" و"هدد" و"يتعلموا"، وأخيرًا "باين حبيت" مع الدي جي العالمي "مارشميلو".

 واختار الهضبة، أغنية "يا ساحر" لتكون أغنية "هيد" الألبوم، وهي من كلمات تركي آل شيخ، وهي المرة الأولى منذ 11 عامًا أن يكون "هيد" ألبوم "الهضبة" من كلمات شاعر غير تامر حسين.

كما يلحن للهضبة في هذا الألبوم لأول مرة ملحن عربي، وهو الملحن البحريني أحمد الهرمي، في أغنية "هدد".

 وأول مرة يتعاون عمرو دياب مع 6 موزعين موسيقيين في ألبوم واحد، وهو رقم كبير، وهم حميد الشاعري، ونديم حميد الشاعري، وطارق مدكور، ونادر حمدي، وأسامة الهندي، ومارشميللو. وشهد ألبوم "كل حياتي" تعاون الشاعر أيمن بهجت قمر مع عمرو دياب من خلال أغنية بعنوان "أنت مغرور"، وعلّق قمر على ذلك عبر "فيسبوك": "بس يا سيدي وأول ما السنة اللي فاتت غنى وقال (برج الحوت)، انتهزتها فرصة وروحت جاري عليه (بزي الزينة ديكور) عشان ما يلحقش".

ومنذ طرح الألبوم، ويتصدر هاشتاج #عمرو_دياب، واسم ألبومه #كل_حياتي، قائمة الأكثر تداولًا وتعليقًا، بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وفي المقدمة منها أغنيات "قالك ندم" و"كنت في بالي" و"أنت مغرور".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» خطف مواطن وتعذيبه علي يد 3 أشقاء
» مفاجأة عمرو دياب لـ"تركي آل الشيخ" في ألبومه الجديد
» ضبط جواهرجي قبل ترويجه لـ 70 قطعة أثرية
» الاهلى يستنجد بـ«الداخلية»بسبب منع جمهوره أمام «سطيف»
» أول دعوى قضائية تطالب بتقليل عدد ساعات الدراسة
» الآثار تعلن اكتشاف مقبرة ضخمة بشمال سقارة
» طالب يلقى نفسه من أعلى مبنى بجامعة أسيوط
» شاهد.. رد فعل المصلين لحظة وقوع زلزال فى إندونيسيا
» تكليف 9 محافظات بسرعة تنفيذ مبادرة الرئاسة عن فيروس سى
» شاهد.. حكايات مؤلمة للمسنات مع أبنائهن
» "ميرور": دكتور يجرى عملياته بقطع غيار السيارات

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عشاء

    07:15 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك