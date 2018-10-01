لأول مرة منذ عام 90.. الكويت توقف ضخ النفط لأمريكا

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وكالات
أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الكويت توقفت تقريبًا عن شحن النفط إلى الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ إيقافه فى أعقاب اجتياح صدام حسين للبلاد فى 1990 .
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