رد ناري من «أبوتريكة» على قرار مرتضى منصور

01 أكتوبر 2018 - 05:23 م

قال محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، إن حازم إمام تحتاج كتب ومجلدات لتحكي عنه وعن أخلاقه وعشقه لنادي الزمالك، مؤكدًا أن عائلة «إمام» هي رمز لكل معاني الحب والاحترام والأخلاق.

وكتب «تريكة» في أول تعليق له على قرار مرتضى منصور بشطب عضوية حازم إمام من نادي الزمالك، عبر حسابه على «تويتر»،«: حازم إمام تحتاج كتب ومجلدات لتحكي عنه وعن أخلاقه ومدي عشقه لنادي الزمالك ،الأساطير لا تُلغي عضويتها بل هي خالده في عقول وقلوب الجميع ،وستبقي عائلة إمام رمز لكل معاني الحب والاحترام والأخلاق».

وأعلن النائب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، شطب عضوية حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، نجم فريق الكرة للقلعة البيضاء السابق من النادي.

وقال "مرتضى" خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد الآن بمقر النادى: "تم شطب عضوية كل من حازم إمام وياسر إدريس رئيس الاتحاد السباحة، وخالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكرة الطائرة من النادى".

وتابع سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حازم إمام وهشام نصر وخالد ناصف سليم وياسر إدريس، بعد موافقتهم على بيان اللجنة الأولمبية لقد وقفوا ضد ناديهم.