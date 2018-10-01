«الداخلية» توقف الضابط المعتدى على سائق التاكسي

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وزارة الداخلية

اكتوبر

وقف ضابط عن العمل

التعدي علي سائق

صرح مصدر مسئول، بأن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أصدر قرارًا بإيقاف ضابط شرطة عن العمل، وإحالته إلى قطاع التفتيش؛ لتولي التحقيق في تجاوزاته ضد سائق التاكسي الذي تم تداول فيديو لتعدي الأول على الأخير بسلاح ميري أعلى كوبري أكتوبر، حيث قام بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ببث مقطع مصور يظهر خلاله أحد رجال الشرطة؛ أثناء قيامه بالتجاوز ضد سائق سيارة أجرة، والتعدي عليه بسلاحه الميري محدثًا به إصابات، وفق صحيفة الدستور.

بالفحص، تبين أن المقطع صحيح، والشخص المعتدي يعمل بالفعل ضابط شرطة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية تجاه الواقعة فى حينه، وأكدت المصادر أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في الواقعة.

وأوضح المصدر، أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات دائمة لضباطها باحترام المواطنين، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، وضبط النفس مهما كانت التجاوزات الصادرة في حق رجال الشرطة، وأن يقتصر رد الفعل على الإجراءات القانونية فقط، دون التعدي الجسدي أو اللفظي، وأكدت المصادر أن وزير الداخلية لن يسمح بتلك التجاوزات الفردية، وأن الالتزام بالإجراءات القانونية خط أحمر؛ غير مسموح بتخطيه.


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