سر الصورة التي جمعت الشهيد«منسي» بأخطر إرهابي

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أحمد منسي

هشام عشماوي

محمد طارق

نشر الضابط المتقاعد محمد طارق وديع، أحد زملاء الشهيد البطل أحمد منسي، صورة تجمع بين عددًا من ضباط الصاعقة، مؤكدًا أنهم أكفأ ضباط الصاعقة في وقت إلتقاط هذه الصورة لهم.

المفارقة التي سجلها الضابط «وديع» أن الصورة جمعت بين الشهيد العقيد أحمد منسي، والضابط الذي تحول إلى إرهابي خطير مطلوب ضبطه هشام عشماوي.

وقال «وديع» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،«: صورة للتاريخ.. الصورة دى فيها مجموعة من أكفاء ضباط الصاعقة فى وقت إلتقاط الصورة لكن بعد زمن و مع إختلاف العقيده و إنحراف الفكر منهم اللى راح أقصى اليمين و منهم اللى إنحرف إلى أقصى اليسار منهم اللى بعقيدته أستبسل و قاتل لأخر نقطة دم و أخر طلقه فى سلاحه و أخر لحظة فى عمره بمنتهى الفدائيه و الشجاعه و البطوله وأستشهد وسط ضباطه و صف ضباطه و عساكره و فيهم اللى وصله إنحرافه و تطرف فكره أنه يتحول لإرهابى و يقتل عساكر زى عساكره و ضباط زى زملائه اللى أكل معاهم عيش و ملح و أقسم أنه يفدى البلد وسطهم».

وتابع،:« واحد كان قلبه سليم و فكره عظيم و نقاءه مش طبيعى فاربنا كرمه بمكانه فعلا يستاهلها و يستحقها وواحد تانى فكره شارد مش عارف الصح من الغلط و تطرف دينياً لمرحله وصلت أنه شايف أن الأكل اللى بياكله حرام و الفلوس اللى بيقبضها حرام و الشغلانه اللى بيشتغلها حرام ولما تيجى تسأله ايه حجته فى الحاجات دى تلاقيه بيستند على أحكام صدرت فى مجلدات ميكى جيب».

وواصل «وديع»،«: الاتنين كانوا ضباط محترمين الاتنين كانوا ضباط شاطرين لكن واحد إستسلم و تطرف و باع و التانى صبر و إحتسب و إجتهد لحد ما ربنا كرمه باللى يستحقه واحد كل أم فى مصر بتدعيله وواحد كل أم فقدت ابنها على ايده بتدعى عليه ، واحد كل اللى قابلوه و عرفوه بيفتخروا انهم كانوا زملائه و أصحابه وواحد كل اللى عرفوه بينكروه و بينكروا معرفتهم بيه و آسفين على الوقت اللى جمعهم به».

وأوضح الضابط المتقاعد«: اللى عايز اقوله ان فى وقت من الأوقات كانوا لتنين ضباط شاطرين و محترمين و أنت كمان ممكن تبدأ بحاجه كويسه و توصل لنهايه وحشه او العكس تقف مع نفسك و تقرر تلحق نفسك قبل ما تدخل فى سكة اللى يروح ما يرجعش صورة للتاريخ بتجمع الشهيد البطل عقيد أح / أحمد صابر منسى و المطلوب جنائياً بتصنيف إرهابى / هشام على العشماوى».



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