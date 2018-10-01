قرار من الـ«كاف» بوقف نجم الأهلي

01 أكتوبر 2018 - 08:06 م

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد بإيقاف شريف إكرامي، حارس المرمى البديل في الفريق، لمدة مباراتين بدوري الأبطال.

وتبعًا للموقع الرسمي للأهلي، فإن الكاف قرر تلك العقوبة بدعوى دخول شريف إكرامي في مشادة مع طاقم الإسعاف، أثناء مباراة حوريا في غينيا بذهاب دور الثمانية من المسابقة.

وبالتالي لن يتمكن إكرامي من المشاركة مع الأهلي في مباراتي وفاق سطيف الجزائري ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي بطولة إفريقيا، ليتأكد جلوس علي لطفي بديلا لمحمد الشناوي.

من جانبه، أبدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اندهاشه من القرار، خاصةً أن إكرامي لم يرتكب أي أخطاء أو يتجاوز في سلوكه في الواقعة المشار إليها.

كما أشار الموقع الرسمي للأهلي إلى أن "تقرير مراقب المباراة لم يتناول أي واقعة تخص إكرامي في ذات المباراة، بدليل أنه كان ضمن قائمة الأهلي التي خاضت مباراة العودة أمام حوريا".