  • الإثنين 01 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر09:32 م
بحث متقدم
الطفل الباكي "أرشيفية"

دعوى «تخفيض ساعات الدراسة» لا قيمة لها

أرشيفية

تفاصيل ليلة «الجنس» بين «رونالدو» وضحيته

صفوت عبدالحليم

احتمالان لـ«تفحم» صفوت عبدالحليم داخل شقته

ترامب وبوتين

روسيا تتحدى أمريكا في عقر دارها

فريق الأهلي

قرار من الـ«كاف» بوقف نجم الأهلي

الشهيد أحمد منسي

سر الصورة التي جمعت الشهيد«منسي» بأخطر إرهابي

صورة من المقطع

«الداخلية» توقف الضابط المعتدى على سائق التاكسي

الفتاة

مفاجأة بشأن «فتاة بورسعيد» والنيابة تصدر قرارها

أبوتريكة

رد ناري من «أبوتريكة» على قرار مرتضى منصور

أرشيفية

لأول مرة منذ عام 90.. الكويت توقف ضخ النفط لأمريكا

قرار من الـ«كاف» بوقف نجم الأهلي

الرياضة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

اتحاد الكرة: هناك رغبة في الاقتصاص من مرتضى منصور

#

شاهد.."ال تي سي " تتحدى قرار الإيقاف

#

تأجيل دعوى وقف قرار استيراد الغاز من إسرائيل

#

أول تعليق من "تريكة" على قرار براءته من تهمة الإرهاب

وقف

الكاف

شريف اكرامى

نجم الأهلي

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد بإيقاف شريف إكرامي، حارس المرمى البديل في الفريق، لمدة مباراتين بدوري الأبطال.

وتبعًا للموقع الرسمي للأهلي، فإن الكاف قرر تلك العقوبة بدعوى دخول شريف إكرامي في مشادة مع طاقم الإسعاف، أثناء مباراة حوريا في غينيا بذهاب دور الثمانية من المسابقة.

وبالتالي لن يتمكن إكرامي من المشاركة مع الأهلي في مباراتي وفاق سطيف الجزائري ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي بطولة إفريقيا، ليتأكد جلوس علي لطفي بديلا لمحمد الشناوي.

من جانبه، أبدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اندهاشه من القرار، خاصةً أن إكرامي لم يرتكب أي أخطاء أو يتجاوز في سلوكه في الواقعة المشار إليها.

كما أشار الموقع الرسمي للأهلي إلى أن "تقرير مراقب المباراة لم يتناول أي واقعة تخص إكرامي في ذات المباراة، بدليل أنه كان ضمن قائمة الأهلي التي خاضت مباراة العودة أمام حوريا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» آخر كلمات «ريا وسكينة» قبل إعدامهما
» «الداخلية»: تكشف لغز العثور على جثة طفل الجمالية
» تفاصيل ليلة «الجنس» بين «رونالدو» وضحيته
» خطف مواطن وتعذيبه علي يد 3 أشقاء
» أول تعليق لـ«ميدو» على شطب«إمام» من الزمالك
» لأول مرة منذ عام 90.. الكويت توقف ضخ النفط لأمريكا
» مرتضى: تحية لـ«آل الشيخ»..والعار للأندية المصرية
» ضبط جواهرجي قبل ترويجه لـ 70 قطعة أثرية
» الاهلى يستنجد بـ«الداخلية»بسبب منع جمهوره أمام «سطيف»
» أول دعوى قضائية تطالب بتقليل عدد ساعات الدراسة
» الآثار تعلن اكتشاف مقبرة ضخمة بشمال سقارة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:31 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك