» تفاصيل ليلة «الجنس» بين «رونالدو» وضحيته

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وكالات - محمد فضل

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اغتصاب

الجنس

فتاة أمريكية

رونادلو

بينما ينفي نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو بشدة اغتصاب امرأة في غرفة بفندق في لاس فيجاس قبل 9 سنوات، واصفا المزاعم التي ساقتها ضده بالأخبار المزيفة، تشير أوراق التحقيق إلى تفاصيل مثيرة في الليلة التي لم يقل فيها القضاء كلمته بعد، بحسب صحيفة ذا صن الإنجليزية.

وتزعم كاثرين مايورغا البالغة من العمر 34 عاما أن لاعب كرة القدم البرتغالي اغتصبها في غرفته بأحد الفنادق، بينما يقول رونالدو (33 عاما) إن الجنس بينهما كان بالتراضي.

وبحسب ذا صن، فقد وقعت الحادثة في الساعات الأولى من يوم 13 يونيو 2009، حيث كان رونالدو ، البالغ من العمر حينها 24 عامًا، في لاس فيغاس في عطلة مع شقيق زوجته وابن عمه.

أما مايورغا، فكانت تعمل في نوادي "رين" الليلية، داخل منتجع كازينو بالمز، والتقت بالنجم البرتغالي في منطقة كبار الشخصيات في المكان.

واختفت بعدها مايورغا لفترة، بحسب تصريحات لها لمجلة ديرشبيغل، قالت فيها إنها كانت تعاني من الاكتئاب الإكلينيكي واضطراب ما بعد الصدمة بعد الاغتصاب المزعوم.

ما هي ادعاءات اغتصاب رونالدو؟

وبحسب أوراق الادعاء القانونية التي اطلعت عليها ذا صن "قام كريستيانو رونالدو باستدراج المدعية إلى غرفة نومه وعلى سريره وحاول معاشرتها".

وأوضحت الوثائق أن المدعية رفضت، وحاولت تغطية نفسها وهي تصرخ: "لا ، لا ، لا".

و"عندما أكمل كريستيانو رونالدو الاعتداء الجنسي، سمح لها بمغادرة غرفة النوم .. وأشارت مايورغا أنه كان يشعر بالأسف.. كان عادة رجلا نبيلا".

ويقال إن رونالدو وافق في السابق على دفع مبلغ قدره 375 ألف دولار لمايورغا، لإيقاف الاتهامات الجنائية - التي كان من الممكن أن تعرضه للسجن مدى الحياة، لكن محاميها يحاولون الآن فض هذه التسوية، لذا قامت بالتحدث عن الأمر علانية للمرة الأولى.

وتقول مايورغا أنها وقعت على التسوية في بادئ الأمر لأنها كانت "مرعوبة من انتقام" رونالدو منها، ومن "الإهانة العلنية"، حسبما تدعي أوراق المحكمة.

وأخبرت السيدة صحيفة "دير شبيغل" أنها قررت التحدث الآن والتقدم بدعوى، بعد أن شاهدت ضحايا الإساءة الجنسية يخبرون قصصهم كجزء من حركة "مي تو" (#MeToo ).

ماذا حدث في فندق لاس فيجاس؟

وأظهرت لقطات المصورين رونالدو ومايورغا وهم يدردشان، قبل أن يدعوها مع صديق للصعود إلى جناحه الفاخر- رقم 57306 - "للاستمتاع بالنظر إلى لاس فيغاس".

ويتميز الجناح بجاكوزي على الشرفة مباشرة، حيث تزعم مايورغا أن رونالدو عرض عليا الدخول إلى حوض الاستحمام الساخن، لكنها رفضت خشية أن تبتل ملابسها، فعرض عليها بعض الملابس لارتدائها وطلب منها التغيير في الحمام.

وتدّعي أوراق المحكمة أنه بينما كانت تغير ملابسها، دخل عليها رونالدو عاريا، وطلب منها القيام بفعل جنسي.

وقالت مايورغا إنها رفضت القيام بذلك، لكنها قبلت في نهاية المطاب بعد أن وعدها بالسماح لها بالرحيل.

وروت ما وقع بينهما، قائلة:"بدأ يأتيني بقوة ويفعل أشياء ويلمسني ويمسك بي.. دفعته بعيدا وظللت أقول له.. لا".

وذكرت أنه بعد وقت قصير، سحبها رونالدو إلى غرفة نوم واغتصبها بينما كانت تبكي: "لا، لا، لا".

وعقب الحادث، ذهبت مايورغا إلى قسم شرطة لاس فيغاس في وقت لاحق من ذلك اليوم وتم فحصها في المستشفى وتوثيق أدلة الاغتصاب المزعوم وتصويرها.


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