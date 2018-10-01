«السيسي»: 500 مليون من صندوق تحيا مصر لرعاية ذوى الاحتياجات

01 أكتوبر 2018 - 09:20 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، المنعقد بشرم الشيخ، التحية لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

وكلف "السيسي"، وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، بإنشاء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أننا نحتاج كمجتمع وأجهزة ودولة إلى أن نتكاتف لرعايتهم.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن صندوق "تحيا مصر" سيضع 500 مليون جنيه، تحت تصرف وزير التعليم، لدعم مشروعات ذوي الاحتياجات الخاصة.