عقوبات جديدة تنتظر «الزمالك» بسبب عناد «مرتضى»

01 أكتوبر 2018 - 09:59 م

قال نقاد رياضيون، إن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عليه الخضوع للعقوبات التى وقعها عليه الاتحاد الإفريقى لكرة القدم -الكاف-، مؤكدين أنه فى حال عدم الالتزام، ستتم مضاعفة العقوبات عليه وعلى النادي، ماليًا وإداريًا ورياضيًا.

وكانت لجنة الانضباط التابعة لـ«الكاف»، قررت إيقاف مرتضى منصور لمدة عام كامل وتغريمه 40 ألف دولار، بعد التصريحات التى أدلى بها فى وقت سابق ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى وعمرو فهمى سكرتير «الكاف».

كما قررت اللجنة، حرمان رئيس نادى الزمالك، من ممارسة أى نشاط متعلق بكرة القدم، إداريًا ورياضيًا، على مدار عام كامل.

وجاءت عقوبات الاتحاد الإفريقي، على خلفية اتهامات مرتضى منصور لرئيس الكاف وبعض المسئولين به بالانحياز للنادى الأهلى المنافس التقليدى للزمالك.

من جانبه، رفض «منصور»، الاعتراف بالقرار الصادر من الاتحاد الأفريقي، قائلًا: «قرار الكاف ليس له قيمة وهحضر جميع المباريات بالعند فيهم».

فتحى سند، الناقد الرياضي، قال إنه فى حال عدم التزام رئيس نادى الزمالك بتلك العقوبات، ستضاعف العقوبة عليه ماليًا، وسيتم إيقافه مدة أطول من تلك التى حددها الاتحاد الإفريقي.

وأضاف «سند»، فى تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن هجوم «منصور»، المستمر على الاتحاد الإفريقي، على خلفية تلك العقوبات، سينتج عنه عقوبات أكثر، ولن يحل المشكلة إطلاقًا.

النافد الرياضي، قال إن رئيس الزمالك، قدم تظلمًا على عقوبات الاتحاد الإفريقى ضده، مضيفًا أنه إذا قُبل التظلم، فإنه سيتم تخفيف العقوبات، أم إذا رفض فستظل كما هي، منوهًا بأن الأزمة متأزمة جدًا، على حد قوله.

أما، محمد الراعي، الناقد الرياضي، أوضح أن الماتش الذى سيحضره رئيس نادى الزمالك، سيتم اعتباره هزيمة للنادي، وذلك بحسب ما أعلنته اللجنة الأوليمبية- بحسب تصريحه.

وأوضح «الراعي»، لـ«المصريون»، أن رئيس نادى الزمالك، عليه الخضوع للقرارات التى تم توقيعها؛ حتى لا يتسبب فى توقيع عقوبات على النادي، وزعزعة استقراره.

وتوقع تتدخل بعض الجهات لإنهاء تلك الأزمة، مشيرًا إلى أنه فى الغالب سيتم تجميد العقوبات التى تم توقيعها على مرتضى منصور.

بينما، أكد محمد بيومى خبير اللوائح الرياضية، أن الإيقاف الذى أصدره الاتحاد الأفريقى على «منصور»، ملزم ولابد من تنفيذه، موضحًا أن إيقافه إداريًا ورياضيًا يمنعه من حضور أى مباراة لنادى الزمالك أفريقيًا ومحليًا وعربيًا لمدة عام، مؤكدًا أن العقوبة منصوص عليها فى لائحة الكاف.

وأضاف، أنه فى حالة عدم تنفيذ مرتضى منصور العقوبة ستتم مضاعفتها ماليًا وفى مدة الإيقاف، فضلًا عن حرمان الفريق من اللعب فى إفريقيًا.