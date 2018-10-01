» الصدفة تقود للعثور على كشف أثري بـ"سوهاج"

01 أكتوبر 2018 - 10:20 م

قادت الصدفة، إلى العثور على كشف أثري جنوبي البلاد، عقب استيقاف الأمن المصري لـ 3 أشخاص في أحد المناطق القريبة من منطقة أثرية.



وفق بيان لمديرية أمن محافظة سوهاج (جنوب) نقلته وسائل إعلام محلية أدى "ضبط 3 أفراد إلى كشف أثري".



وأوضح البيان، أن الأجهزة استوقفت هؤلاء الأفراد حال تواجدهم بأحد الأماكن بالمحافظة القريبة من منطقة أثرية، فكشفوا عن قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في هذه المنطقة.



وتابع "وبإرشادهم تم الوصول لمكان الحفر، حيث عثر على حفرة مستطيلة الشكل بأبعاد 1.5متر × 3 أمتار، وعمق 3 أمتار تنتهي بسرداب نافذ على مقبرتين يشتبه في أثريتهما بداخلهما غرفتي دفن منقوش على جدرانهما رسومات ملونة وبحالة جيدة".

وأوضح البيان أنه "بمعاينة الحفر بمعرفة لجنة من مفتشي آثار المنطقة، أفادت بأن الحفر يمثل كشفًا أثريًا، وأنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، ويرجح عودته للعصر الفرعوني المتأخر (1085-332 ق.م)".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق"، دون تفاصيل أكثر.

وسجلت محاضر النيابة عشرات القضايا من هذا النوع، كما تشهد مصر من وقت إلى آخر اكتشافات أثرية عن طريق بعثات مصرية وأجنبية.