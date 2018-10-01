سياسات ترامب خلقت أزمة أطفال المهاجرين

01 أكتوبر 2018 - 10:50 م

انتقدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه أطفال المهاجرين، داعية الإدارة إلى إنهائها لأنها هي التي خلقتها.



وعنونت الصحيفة افتتاحيتها اليوم، بـ"مئات الأطفال يتعفنون في الصحراء، انهوا السياسات القاسية لترامب"، وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية هي من خلقت أزمة اعتقال أطفال المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة: "حتى الآن ، أُخذ ما يقرب من 2000 طفل مهاجر من الأماكن التي لجأوا إليها ليلاً، واقتيدوا إلى حافلات وتم إرسالهم إلى مخيم وسط الصحراء في ولاية تكساس".

وأشارت إلى ارتفاع خطير في نسب الاعتقالات لأطفال المهاجرين غير النظاميين في عهد إدارة ترامب.

وأوضحت: "في الواقع، تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة في العامين الماضيين ليس أكبر بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة، ورغم ذلك، فإن السياسات القاسية لإدارة ترامب هي الملامة".

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تشديد القوانين على أقرباء ومعارف المهاجرين الذين يرغبون بالاعتناء بالأطفال المفصولين عن ذويهم عند المنطقة الحدودية.

وبيّنت الصحيفة، أن مراكز احتجاز المهاجرين الأطفال في ولاية تكساس لا توفر الأمن اللازم لهم في قضايا مثل الاعتداء الجسدي، والجنسي.

وأكدت أن "الحل الطويل الأجل للتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة مع المهاجرين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إعادة تنظيم شاملة للاتفاقات السياسية والسياسات الرسمية".

وبحسب خبر نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي، نقلًا عن معلومات صادرة عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، فإن أعداد أطفال المهاجرين الموقوفين على حدود البلاد "وصلت لمستويات غير مسبوقة".

ووفق ذات المصدر، فإن أعداد الأطفال المهاجرين بلغ في مراكز الاعتقال خلال مايو/أيار من العام الماضي ألفين و400 طفل، لكن هذا الرقم ارتفع إلى 12 ألفًا و800 طفل.