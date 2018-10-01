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بكّين تعترض مدمّرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

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مدمرة أمريكية تحذر قوارب إيرانية بمضيق هرمز
مدمرة أمريكية تحذر قوارب إيرانية بمضيق هرمز

المصريون ووكالات

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اعترضت الصين، الاثنين، مدمّرة تابعة للبحرية الأمريكية قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وقال مسؤول عسكري أمريكي فضّل عدم ذكر اسمه للأناضول، إن الصين اعترضت المدمرة "يو أس أس ديكاتور".
وأوضح المسؤول أن سفنًا صينية حربية اقتربت من السفينة الأمريكية لمسافة "غير آمنة".
من جانبها ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السفن الصينية اقتربت من المدمرة الأمريكية لمسافة 15 مترا.
يشار إلى أن المدمرة "يو إس إس ديكاتور"، دخلت الأحد المياه الدولية لجزر سبراتلي المتنازع عليها على مسافة 12 ميل بحري.
وفي سياق متصل، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) للأناضول، إن الوزير جيمس ماتيس، ألغى زيارة كانت مقررة إلى العاصمة الصينية بكين خلال أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
وعلى الرغم من عدم إفصاح المسؤول عن سبب إلغاء الزيارة، فإن أوساط إعلامية وسياسية تشير إلى احتمال إلغاء الزيارة بسبب تصاعد توتر العلاقات الأمريكية الصينية مؤخرا. -

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