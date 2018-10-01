تعليق ناري لـ"أديب" على صورة "صلاح" المثيرة للجدل

01 أكتوبر 2018 - 11:40 م

بعث الإعلامي عمرو أديب، برسالة إلى للنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر، بعد نشره صورة له مع كلبه على مواقع التواصل الاجتماعي.

