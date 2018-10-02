هذا هو موعد بدء مسح "فيروس C" على طلاب المدارس

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صرح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بأن غرفة العمليات المركزية تتابع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، موضحًا أن المسح يتم من سن 18 عام لأكثر دون حد أقصى للسن، وأنه سيتم علاج جميع المصابين بالمجان.
وأوضح "مجاهد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أنه سيتم فحص الطلاب من 12 عام إلى 18 عام في يناير المقبل أو الفصل الدراسي الثاني.
وأضاف "مجاهد" أن هذه المبادرة تعاون جهات عديدة، مؤكدًا أن تكاتف الوزارات والجهات المعنية سيكون وراء نجاح هذه المبادرة.

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