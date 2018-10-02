» رسالة هامة من عمرو أديب لـ"بوتين" بشأن هذا الأمر

02 أكتوبر 2018 - 12:30 ص

بعث الإعلامي عمرو أديب، برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتسائل فيها عن موعد عودة السياحة الروسية إلى مصر، معقبا: "هو أنتم نسيتوا موضوع السياح ولا إيه".

