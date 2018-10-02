السعودية تقدم منحة 200 مليون دولار للبنك المركزي اليمني

02 أكتوبر 2018 - 12:30 ص

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" الرسمية، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعلن عن منحة بقيمة 200 مليون دولار للبنك المركزي اليمني، في مسعى للمساعدة على دعم العملة اليمنية الضعيفة.

