عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة للمجتمع المصري.. هذا ما قاله

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طالب الإعلامي عمرو أديب المجتمع المصري بإعادة قيم «الجمال والرحمة» في تعاملاتهم، مشددًا على أن «نسبة التوحّش» وصلت إلى معدلات غير مسبوقة.
وأوضح "أديب"، في حلقة من برنامجه «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين: «كفاية نسبة التوحش في المجتمع لازم تنزل شوية، وتطلع رحمة المصريين وطيبتهم وجمالهم وإحساسهم».
وأضاف: «هو ده المجتمع اللي كنا طول عمره نعرف؛ مجتمع المروءة والأخلاق والأدب والاحتضان والاندماج»، داعيًا إلى دعم واحتضان الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشاد «أديب» بالفيلم التسجيلي الخاص بمبادرة وزارة التربية والتعليم لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة «قادرون باختلاف»، ودعا إلى دعم المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا أيضًا إلى نشر الكلمة الطيبة، وقال إن «الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور»، مضيفًا: «خلاص دفنا كتير، نوّر بقى، نوّروا البلد بالكلام، البلد محتاجة الشاب اللي بيشوط برجل واحدة، واللي بيعوم برجل واحدة».


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