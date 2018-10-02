عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة للمجتمع المصري.. هذا ما قاله

طالب الإعلامي عمرو أديب المجتمع المصري بإعادة قيم «الجمال والرحمة» في تعاملاتهم، مشددًا على أن «نسبة التوحّش» وصلت إلى معدلات غير مسبوقة.



وأوضح "أديب"، في حلقة من برنامجه «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين: «كفاية نسبة التوحش في المجتمع لازم تنزل شوية، وتطلع رحمة المصريين وطيبتهم وجمالهم وإحساسهم».