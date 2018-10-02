» أول تعليق لـ"إكرامي" على قرار إيقافه

02 أكتوبر 2018 - 01:31 ص

أبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» نادي الأهلي بإيقاف حارسه شريف إكرامي مباراتين في بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ بسبب سلوكه مع طاقم الإسعاف في مباراة حوريا الغيني،

وأبدى الجهاز الفني للفريق، بقيادة كارتيرون، بحسب الموقع الرسمي للنادي، اندهاشه من القرار، وقال إن اللاعب لم يتجاوز في سلوك أي شخص خلال اللقاء.



وعلق «إكرامي» على قرار الإيقاف، وقال إن «ما حدث بيني ورجال الإسعافات الأولية في غينيا بسبب أسلوب تعاملهم مع لاعبينا المصابين هو عبارة عن نقاش عادي لم يرتق أن يكون أزمة أو موضوع يتم شرحه أو تبريره».



وأضاف، عبر حسابه على «تويتر»، مساء الاثنين، أن «قرار إيقافي جاء بسبب تقرير مراقب المباراة الذي لم ير، في الأساس، أي شئ، ومبني على تفاصيل غريبة لم تحدث».

