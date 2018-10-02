ميدو يكشف مفاجأة مدوية عن إيقاف مرتضى منصور

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مرتضى منصور

ميدو

ألمح أحمد حسام ميدو - لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق - أن قرارات الاتحاد الأفريقي ضد مرتضى منصور لن تُنفذ .

وقال "ميدو" في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر" : "واحدة من أذكى أساليب الحرب هي الإلهاء عن طريق الخروج على الرأي العام بقضية فرعية لإلهاء الجميع عن القضية الأساسية ولو لفترة وجيزة حتى تشتري وقت لنفسك للمرور من المأزق الذي تمر به".

وأضاف: "علشان تريحوا نفسكوا وبقولكوا الكلام ده من خلال خبرة كبيرة لي في عالم المعارك وخبرة كبيره بالبيئة التي نعمل بها .. كل هذه القرارات ضد مرتضى منصور تهويش ومحاولة لفرض القوة حتى تصبح على أرض صلبة وقت التفاوض .. لن يتم إيقاف رئيس الزمالك ولن يتم تنفيذ أي قرارات ضده..كبروا دماغكوا " حسب رأيه.

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