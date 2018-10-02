صدمة "أديب" عندما أخبره ضيفه بما لم يتصوره عن "فتاة التجمع"

02 أكتوبر 2018 - 06:25 ص

فاجأ المحامي والمستشار القانوني عبد الفتاح نصار ، الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" بمعلومة غير متوقعة عن الفتاة التي تم التحرش بها قبل أسابيع بالتجمع الخمس والتي عرفت بواقعة "أون ذا رن".



وكان "أديب" يناقش أسباب قلة القضايا التي حُكم فيها بحبس المتحرشين ، فرد "نصار" قائلًا: "هناك بعض المتحرشين الذين تم حبسهم ، لكن تلك القضايا قليلة ، والسبب الحقيقي لقلة تلك القضايا أننا رأينا أي فتاة تعلن أنه تم التحرش بها يتم مهاجمتها ويتكلم الناس عن ملابسها أو طريقة مشيتها .. الفكرة أنه يتم إرهاب الضحية فتتحول إلى ضحية للمجتمع من ناحية الملابس أو السكوت ".



وأضاف: "حسب القانون ، ما فعله الشاب الذي دعا فتاة لشرب القهوة في (أون ذا رن) ليس تحرشًا جنسيًا ، لكن يتحول إلى تحرش إذا دعاها الشاب لشرب القهوة في مكان خاص".



وتابع: "إذا نظرنا مثلا لفتاة التجمع فقد تم تشويهها وتم رفدها من عملها وأصبحت الآن بدون عمل بينما المتحرش أصبح نجمًا سينمائيًا".. فرد "أديب" : "معقولة؟ أصلي متابعتش الموضوع دة".







