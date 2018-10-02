سؤال "ثعباني" عن أبو تريكة يحرج سيد معوض .. هكذا رد

02 أكتوبر 2018 - 07:09 ص

رد سيد معوض - لاعب ومدرب الأهلي السابق - على سؤال للإعلامي إبراهيم فايق - مقدم برنامج "سوبر" - في قناة بيراميدز حول نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة .



وخضع "معوض" لفقرة بالبرنامج تسمى "السلم والثعبان" حيث يختار الضيف رقمًا من 20 رقم وبناء على كل رقم سوف يظهر له سؤال ، فإذا كان السؤال "سلم" فمعناه أنه سيكون سهلًا ، أما لو كان السؤال "ثعبان" فسيكون محرجًا .



وتفاجأ معوض بسؤال ينتمي إلى فصيلة "الثعبان" حول "أبو تريكة" ، حيث كان السؤال كالتالي: "هل كان أبو تريكة يسعى للشو الإعلامي في الأهلي؟" .



وأجاب "معوض" خلال استضافته بقناة "بيراميدز" : "لا أبو تريكة لم يفعل هذا .. لأنه من الناس الذين يتصرفون بطبيعتهم .. هو شخصيته هكذا لا يتحرج من اتخاذ موقف معين .. بعض الناس قد تظن أنه يمثل .. أبو تريكة من الناس الذين كانوا مؤثرين على كل من حولهم ".



وأضاف: "نحن كلاعبين كنا نسميه اسم (دلع) بيننا وبين بعضنا لكنه بعيد عنه تمامًا .. ولن أقول هذا الاسم على الهواء بالطبع " .. مضيفًا: "أنت عايز تجيبلي الشتيمة؟".



الفيديو:





