أسعار و مواعيد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

02 أكتوبر 2018 - 07:58 ص

تطرح وزارة الإسكان عشرات الآلاف من الشقق السكنية خلال الفترة القادمة ، بعضها مميز ، وبعضها لمحدودي الدخل .



وفيما يلي مشاريع الوزارة :





المنصورة الجديدة.. الطرح الأول:

تبدأ شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، طرح المرحلة الأولى من وحدات أبراج المنصورة الجديدة، خلال معرض "سيتي سكيب" بدبي، وتتضمن هذه المرحلة طرح طرح أول برجين تحت اسم "زاهية"، بمساحات تتراوح بين 130 و250 مترًا.

وأوضح مصدر مسؤول في إدارة مبيعات الشركة، أنه تحدد سعر المتر في أبراج المنصورة الجديدة ليبدأ من 18 ألف جنيه وحتى 23 ألف جنيه، مؤكدًا أن الشركة تتبع أسلوب طرحها لأبراج العلمين الجديدة والتي بدأت بنفس السعر ووصلت بعد ذلك إلى 42 ألف جنيه، وفقًا لأسلوب العرض والطلب، وأن الأسعار زادت بسبب الإقبال الكبير عليها.

وأكد المصدر، أن الأسبوع الجاري ستبدأ الشركة في استقبال العملاء، لدفع جدية الحجز والتي تصل إلى 10% من ثمن الوحدة، وتقسيط الباقي على 7 سنوات، بحيث يتم دفع قسط كل 3 أشهر، لافتًا إلى أنه يوجد أيضًا فلل بمساحات تصل إلى 500 متر، وتاون هوس يصل إلى 200 متر لكن لم يتم طرحهم للحجز حتى الآن.

"دار مصر" للإسكان الفاخر:

كما تبدأ وزارة الإسكان طرح المرحلة الثالثة من مشروع "جنة" أو "دار مصر" سابقًا، والذي تم تصنيفة ضمن فئة الإسكان الفاخر بعد إدخال بعض التعديلات عليه.

وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية تطرح المرحلة الثالثة من مشروع "جنة" دار مصر سابقًا، خلال الـ72 ساعة المقبلة، في عدد من المدن الجديدة أبرزها مدينة الشروق و6 أكتوبر والشيخ زايد، والعبور، ودمياط الجديدة، المنيا الجديدة.

وأضاف عباس لـ"مصراوي" أمس الاثنين، أن مساحة الوحدات، تبدأ من 100 متر وحتى 150 مترًا، كاملة التشطيب، على أن يكون الحجز إلكتروني من خلال الموقع المخصص للحجز، وليس بالقرعة العلنية، لافتًا إلى أن التخصيص سيكون بأسبقية الحجز.

وأوضح المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن هذه المرحلة من مشروع "جنة" تتضمن 7 آلاف وحدة، بمواصفات ومزايا جديدة، منها مسطحات مائية أشبه بحمامات السباحة داخل الكمبوند، مؤكدًا أن سعر الوحدة أقل من سعر السوق بنسبة 20%.

الإسكان المتميز:

كما تستعد وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لطرح 500 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان المتميز في مدينة العلمين الجديدة، خلال الشهر الجاري.

وقال المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنه يجري طرح حجز 500 وحدة سكنية، موضحًا أن المشروع يشمل تنفيذ 2000 وحدة، ويقع في منطقة متميزة وقريبة من شواطئ البحر، لافتًا إلى أن مساحات الوحدات تصل إلى 95 مترًا، و100 متر، والشقة عبارة عن 3 غرف - صالة - حمام - مطبخ - والعمارة مكونة من أرضي و5 أدوار متكررة، مؤكدًا أن الوحدات مزودة بتوصيلات للسخانات الشمسية.

وأوضح نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن سعر المتر في شقق الإسكان الاجتماعي المتميز في العلمين الجديدة يبدأ من 5 آلاف جنيه للمتر وحتى 6 آلاف، لافتًا إلى أن حجز الوحدات المطروحة سيكون إلكترونيًا، وبأسبقية دفع مقدم الحجز، موضحًا أن مدة سداد ثمن الوحدة يصل لـ4 سنوات.

إسكان محدودي الدخل:

أما بالنسبة لوحدات محدودي الدخل، فمن المقرر أن يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، الإعلان العاشر من المشروع الشهر المقبل، بواقع 120 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل، إن وحدات الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي ستشهد زيادة سعرية يقابلها زيادة في دعم الحاجز أيضًا، لافتة إلى أن الوحدة في الإعلان التاسع وصلت إلى 184 ألف جنيه، كما تم تقديم دعم للمواطنين يصل إلى 25 ألف جنيه، لكن في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي يمكن أن تصل الوحدة إلى 225 ألف جنيه تقريبًا، معللة ذلك لزيادة الدعم لـ40 ألف جنيه.

وأضافت عبدالحميد، أن الوحدات ستطرح في مدن أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وبدر ويمكن أن تتواجد في المنصورة الجديدة والغردقة أيضًا، لافتة إلى أنه سيتم تقسم مقدم الحجز على مدة تصل إلى 30 شهرًا لتبدأ بعد ذلك عمليات التسليم.?