» 5 مشاكل تحدث إذا توقف الزوجان عن العلاقة الحميمة لمدة طويلة

02 أكتوبر 2018 - 08:14 ص

كشفت مجلة "التايم" الأمريكية عن عدة آثار كارثية تترتب على عدم ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة لمدة طويلة .



وفيما يلي تلك الآثار:





1 - فقدان الرغبة مع الوقت

توقف ممارسة العلاقة الحميمة قد يؤدي إلى تباطؤ الرغبة وحدوث فتور بين الزوجين مع الوقت، تحديدًا للنساء، فبعد أن تعتاد المرأة عدم ممارسة العلاقة، يصعب عليها الاعتياد من جديد.

2 - ضعف عضلات المهبل

من دون ممارسة منتظمة للجماع، ومع تقدم السن، مع الوقت تضعف عضلات المهبل، وقد يؤدي إلى فقدان المتعة بالعلاقة الحميمة، أو بألم أثناء الجماع.

3 - الدورة الشهرية أكثر إيلامًا

عند ممارسة الحب، يحدث بعض التقلصات في الرحم، ما يدفع الدم بسرعة أثناء الدورة الشهرية، ويحد من آلام الدورة، والعكس عند التوقف عن ممارستها.

4 - الضعف

أفادت كثير من الدراسات، بحسب مجلة التايم، أنه قد يحدث للرجل عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة، ضعف الانتصاب، ويزداد الأمر عند تقدم سن الرجل.

5 - التوتر

يحدث الأمر للزوجين، إذ يُعتقد أن ممارسة العلاقة الحميمة بشكل منتظم هو تخفيف للضغوطات، في حين وجد أن الأشخاص الذين يعانون من الجفاف بسبب الجنس يعانون ارتفاع ضغط الدم استجابةً للإجهاد.