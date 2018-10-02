  • الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر10:26 ص
بحث متقدم
زعيم الجماعة الإسلامية : لهذا السبب يجب إلغاء الجماعات

زعيم الجماعة الإسلامية: لهذا السبب يجب إلغاء الجماعات

الأهلي

التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف الليلة

مشاجرة

التفاصيل الكاملة لـ«حرب الشوارع» في إمبابة

محمد صلاح

سبب ظهور "صلاح" فى فندق إقامة "مورينيو"

وزير جزائري يشبّه بوتفليقة بـ"الرسول"

وزير جزائري يشبّه بوتفليقة بـ"الرسول"

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

السرداب المكتشف

العثور على سرداب غامض أسفل قصر طوسون بالإسكندرية

شقق الإسكان بالعلمين الجديدة

أسعار و مواعيد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

معوض

سؤال "ثعباني" عن أبو تريكة يحرج سيد معوض .. هكذا رد

عمرو أديب

صدمة "أديب" عندما أخبره ضيفه بما لم يتصوره عن "فتاة التجمع"

هكذا تصرفت صديقة رونالدو بعد اتهامه بالاغتصاب

الصفحة الأخيرة

رونالدو
رونالدو

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. جراح وصديقته يغتصبان المئات من النساء

#

شقيقة رونالدو بعد طرده: سوف يدفعون الثمن

#

بالدلائل .. ريال مدريد يحاول محو تاريخ "رونالدو"

#

بنزيمة يحطم رقم رونالدو "القياسي"

صديقة رونالدو

ردت جورجينا رودريغيز - صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو - على الاتهامات المشينة التي تلاحقه حول قيامه باغتصاب سيدة في أمريكا قبل أعوام .

وأكدت رودريغيز  في رسالة عبر حسابها في "إنستغرام" دعمها الكامل وحبها لرونالدو الذي تتهمه الأميركية كاثرين مايورغا باغتصابها في منتصف عام 2009 بفندق في مدينة لاس فيغاس.

وقالت رويدريغز موجهة حديثها إلى "الدون" : "أنت دائما قادر على تحويل العقبات التي توضع في طريقك إلى قوة لإظهار مدى عظمتك. نشكرك على جعلنا نستمتع بكل مباراة أنت فيها".

وتزعم مايورغا البالغة من العمر 34 عاما أن رونالدو اغتصبها في غرفته بأحد الفنادق، بينما يقول رونالدو (33 عاما) إن الجنس بينهما كان بالتراضي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد وقعت الحادثة في الساعات الأولى من يوم 13 يونيو 2009، حيث كان رونالدو ، البالغ من العمر حينها 24 عامًا، في لاس فيغاس في عطلة مع شقيق زوجته وابن عمه.

أما مايورغا، فكانت تعمل في نوادي "رين" الليلية، داخل منتجع كازينو بالمز، والتقت بالنجم البرتغالي في منطقة كبار الشخصيات في المكان.

واختفت بعدها مايورغا لفترة، بحسب تصريحات لها لمجلة ديرشبيغل الألمانية، قالت فيها إنها كانت تعاني من الاكتئاب الإكلينيكي واضطراب ما بعد الصدمة بعد الاغتصاب المزعوم.

وهدد محامو رونالدو برفع دعوى قضائية ضد مجلة "دير شبيغل" الألمانية بعدما نشرت اتهامات "دون سند قانوني".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» نيابة النقض توصى بإلغاء إعدام"العائدون من ليبيا"
» الملك سلمان ينعش خزينة اليمن بـ200 مليون دولار
» الكشف عن علاج جديد للسرطان عن طريق "الغنغرينا"
» طرد راكب من على متن طائرته لأغرب سبب ممكن
» فك لغز الطائرة الغارقة في "بابوا غينيا"
» هكذا تصرفت صديقة رونالدو بعد اتهامه بالاغتصاب
» 5 مشاكل تحدث إذا توقف الزوجان عن العلاقة الحميمة لمدة طويلة
» أول تعليق لـ"إكرامي" على قرار إيقافه
» رد ناري من «أبوتريكة» على قرار مرتضى منصور
» رسالة هامة من عمرو أديب لـ"بوتين" بشأن هذا الأمر
» اجتماع مصري سوداني لإحياء "برلمان وادي النيل"

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك