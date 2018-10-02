العثور على سرداب غامض أسفل قصر طوسون بالإسكندرية

02 أكتوبر 2018 - 08:44 ص

تفاجأ سكان منطقة الغيط الصعيدي بمنطقة محرك بك بالإسكندرية بهبوط أرضي مفاجيء أسفل قصر الأمير عمر طوسون ، وهو ما قاد مسؤولي الحي لاكتشاف سرداب أثري غامض هناك .



انتقل مسؤولو إدارات الأزمات والمتابعة الميدانية والإزالات بحي وسط الإسكندرية، إلى موقع الهبوط، وتبين وجود حفر أرضى ممتد بحوالي 3 أمتار أسفل مبنى قصر الأمير عمر طوسون.



وفجرت بهية عبدالفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية، مفاجأة قائلة إن الهبوط الأرضي ناتج عن أعمال حفر وتنقيب عن الآثار أسفل قصر الأمير عمر طوسون.

وأوضحت"عبدالفتاح" في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن أعمال الحفر كشفت عن وجود سرداب يمتد أسفل القصر، وتم تحرير محضر بالواقعة "حسب مصراوي".

وأضافت رئيس حي وسط أنها أخطرت هيئة الآثار باعتبارها الجهة المنوط بها متابعة باقي الإجراءات، لافتة إلى أنه من المقرر أن يعاين مسؤولو الآثار بمعاينة السرداب.

يذكر أن عمر طوسون أحد أمراء أسرة محمد على باشا، وكان متزوجا من فاطمة هانم ابنة الخديوي اسماعيل، وعرف عنه ولعه بالتاريخ وله العديد من المؤلفات التاريخية‏.

ويتبع قصر الأمير عمر طوسون الذي يقع على ترعة المحمودية بمنطقة الغيط الصعيدي، وزارة التربية والتعليم ويستخدم كمخازن للوزارة لتخزين الكتب المدرسية، بناء علي عقد ايجار بين الوزارة وأملاك الدولة.‏