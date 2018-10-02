وكانت الطائرة التابعة لطيران "إندي غو" على وشك الإقلاع من مطار مومباي إلى كولكتا عندما وقع الحادث.

وجاء في بيان للشركة، أنه بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع "حاول مسافر عنيد الدخول إلى قمرة القيادة بزعم أنه يريد شحن هاتفه الذكي".

وأضافت أن قائد الطائرة اتبع الإجراءات المعمول بها، وطالب بإخلائه من الطائرة على أساس انتهاك الإجراءات الأمنية.

وقال مسؤول في المطار لوكالة الأنباء الهندية "برس ترست" إن الرجل كان ثملا وهو في منتصف الثلاثينات من العمر.

وبعد أن استجوبته الشرطة، أخلت سبيله دون أن يتم توجيه أي تهمة له، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وهذه هي الحالة الغريبة الثانية التي تحدث خلال رحلة طيران داخلية للشركة نفسها في الهند في ظرف أسبوع.

فقبل أيام حاول راكب يسافر بالطائرة لأول مرة في حياته أن يفتح باب الطائرة أثناء تحليقها، معتقدا أنه باب الحمام.

وحذر زميله في الرحلة طاقم الطائرة، وتم ضبطه وتسليمه إلى السلطات الأمنية بعد هبوط الطائرة بسلام، حيث تم التحقيق معه ومن ثم الإفراج عنه دون اتهام.