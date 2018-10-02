طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 33 درجة

02 أكتوبر 2018 - 09:07 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على جنوب البلاد وجنوب سيناء والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 24 32

الإسكندرية 21 29

بلطيم 24 29

مطروح 19 29

السلوم 17 29

سيوة 18 34

بورسعيد 26 29

دمياط 25 28

العريش 24 30

رفح 19 30

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 33

رأس سدر 26 33

نخل 23 32

نويبع 29 33

طابا 24 34

كاترين 22 33

الطور 27 32

شرم الشيخ 31 37

الغردقة 29 38

مرسى علم 29 36

الفيوم 25 36

بنى سويف 25 36

المنيا 26 36

أسيوط 22 36

سوهاج 24 39

قنا 27 40

الأقصر 28 41

أسوان 29 42

أبوسمبل 28 42

الوادى الجديد 30 40

شلاتين 27 35

ابو رماد 28 34

راس حدربة 29 33

حلايب 29 33