التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف الليلة

02 أكتوبر 2018 - 09:12 ص

قرر باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي، الاعتماد على اللاعب وليد سليمان ووليد أزارو في خط الهجوم خلال لقاء اليوم أمام وفاق سطيف الجزائري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام والتي تأتى فى ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ووفقًا لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن تشكيل الأقرب سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: على معلول، ساليف كوليبالى، أيمن أشرف وأحمد فتحى

خط الوسط: حسام عاشور، هشام محمد، إسلام محارب وأحمد حمودى

خط الهجوم: وليد سليمان ووليد أزارو