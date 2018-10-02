» نيابة النقض توصى بإلغاء إعدام"العائدون من ليبيا"

02 أكتوبر 2018 - 09:17 ص

أوصت نيابة النقض، بإلغاء أحكام الإعدامات والحبس متهمى العائدون من ليبيا وقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع .

وتنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، الذى تضمن إعدام شخصين شنقا، وعاقب 4 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لمتهم، و3 سنوات لـ7 متهمين، لإدانتهم بالتورط فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية.

وأحال النائب العام على ذمة قضية العائدون من ليبيا 16 متهما للمحاكمة الجنائية، فى فبراير 2015 بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودتهم للأراضى المصرية، وتبين من التحقيقات تخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المنشآت الحيوية بالقاهرة.