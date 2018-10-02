  • الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر10:27 ص
بحث متقدم
زعيم الجماعة الإسلامية : لهذا السبب يجب إلغاء الجماعات

زعيم الجماعة الإسلامية: لهذا السبب يجب إلغاء الجماعات

الأهلي

التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف الليلة

مشاجرة

التفاصيل الكاملة لـ«حرب الشوارع» في إمبابة

محمد صلاح

سبب ظهور "صلاح" فى فندق إقامة "مورينيو"

وزير جزائري يشبّه بوتفليقة بـ"الرسول"

وزير جزائري يشبّه بوتفليقة بـ"الرسول"

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

السرداب المكتشف

العثور على سرداب غامض أسفل قصر طوسون بالإسكندرية

شقق الإسكان بالعلمين الجديدة

أسعار و مواعيد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

معوض

سؤال "ثعباني" عن أبو تريكة يحرج سيد معوض .. هكذا رد

عمرو أديب

صدمة "أديب" عندما أخبره ضيفه بما لم يتصوره عن "فتاة التجمع"

شاهد..

وزير جزائري يشبّه بوتفليقة بـ"الرسول"

الحياة السياسية

وزير جزائري يشبّه بوتفليقة بـ"الرسول"
وزير جزائري يشبّه بوتفليقة بـ"الرسول"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تقرير ألماني ينتصر لوصية الرسول في«الاحتفاء»

#

اتصلت بصلاح فور أزمته مع اتحاد الكرة .. وهذا ما لاحظته بصوته

#

هذه حقيقة دعوة «معصوم مرزوق» للتظاهر

#

إيطاليا: ما تفعله فرنسا فى ليبيا «استعمار»

تسبب تصريح لوزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني في موجة سخط وجدل في الشارع الجزائري، حيث ذكر علي لسان الأشخاص أنه أخبره أن الرسول جاء رحمة للعالمين، وبوتفليقة رحمة للجزائريين.

وأضاف الوزير زيتوني خلال استضافته في برنامج تليفزيوني على قناة البلاد أن أحد المجاهدين بمدينة أدرار (جنوب البلاد) قال له: إن الله بعث محمدًا رحمة للعالمين وبعث الرئيس بوتفليقة رحمة للعالمين.

وأوضح أن الجزائر مرتبطة باسم بوتفليقة، وحرام أن يقودنا في وقت بوتفليقة شخص آخر غير بوتفليقة.

ولم يكن تصريح وزير المجاهدين، الذي لم يخبر المشاهدين باسم المجاهد الذي قال له هذا الكلام ليثير ضجة جديدة بعد أن أصبحت زلات المسئولين أمرًا شبه عادي هو الأول، فقد سبق لمنظمة الزوايا الطرقية أن اعتبرت أن التفكير في ترشيح شخص آخر غير الرئيس بوتفليقة في الانتخابات المقبلة حرام.

كما أن أحد السياسيين الموالين لبوتفليقة وهو محمد بن حمو رئيس حزب الكرامة، قال صراحة قبل أيام إنه يطالب بحقه في الغنائم، لأن الرسول محمد كان يقتسما الغنائم مع أصحابه بعد الحروب.


الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» نيابة النقض توصى بإلغاء إعدام"العائدون من ليبيا"
» الملك سلمان ينعش خزينة اليمن بـ200 مليون دولار
» الكشف عن علاج جديد للسرطان عن طريق "الغنغرينا"
» طرد راكب من على متن طائرته لأغرب سبب ممكن
» فك لغز الطائرة الغارقة في "بابوا غينيا"
» هكذا تصرفت صديقة رونالدو بعد اتهامه بالاغتصاب
» 5 مشاكل تحدث إذا توقف الزوجان عن العلاقة الحميمة لمدة طويلة
» أول تعليق لـ"إكرامي" على قرار إيقافه
» رد ناري من «أبوتريكة» على قرار مرتضى منصور
» رسالة هامة من عمرو أديب لـ"بوتين" بشأن هذا الأمر
» اجتماع مصري سوداني لإحياء "برلمان وادي النيل"

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك