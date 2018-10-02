وزير جزائري يشبّه بوتفليقة بـ"الرسول"

02 أكتوبر 2018 - 09:19 ص

تسبب تصريح لوزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني في موجة سخط وجدل في الشارع الجزائري، حيث ذكر علي لسان الأشخاص أنه أخبره أن الرسول جاء رحمة للعالمين، وبوتفليقة رحمة للجزائريين.

وأضاف الوزير زيتوني خلال استضافته في برنامج تليفزيوني على قناة البلاد أن أحد المجاهدين بمدينة أدرار (جنوب البلاد) قال له: إن الله بعث محمدًا رحمة للعالمين وبعث الرئيس بوتفليقة رحمة للعالمين.

وأوضح أن الجزائر مرتبطة باسم بوتفليقة، وحرام أن يقودنا في وقت بوتفليقة شخص آخر غير بوتفليقة.

ولم يكن تصريح وزير المجاهدين، الذي لم يخبر المشاهدين باسم المجاهد الذي قال له هذا الكلام ليثير ضجة جديدة بعد أن أصبحت زلات المسئولين أمرًا شبه عادي هو الأول، فقد سبق لمنظمة الزوايا الطرقية أن اعتبرت أن التفكير في ترشيح شخص آخر غير الرئيس بوتفليقة في الانتخابات المقبلة حرام.

كما أن أحد السياسيين الموالين لبوتفليقة وهو محمد بن حمو رئيس حزب الكرامة، قال صراحة قبل أيام إنه يطالب بحقه في الغنائم، لأن الرسول محمد كان يقتسما الغنائم مع أصحابه بعد الحروب.



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