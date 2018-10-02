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عامل يقتل شقيقه ويخرج أحشاءه بسبب البط

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
قتل (تعبيرية)

أحمد الشربينى

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أقدم عامل على قتل شقيقه بسكين في البطن أدى لخروج أحشائه فى مدينة طوخ بالقليوبية في للخلاف بينهما على تربية البط أعلى سطح المنزل.

وردت معلومات لضباط مركز شرطة طوخ يفيد بقيام عامل بقتل شقيقه وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

واعترف المتهم أمام أروقة المحققين: "كنا نعيش في هدوء تام بينى وبين شقيقى حتى دبت الخلافات بين زوجته وزوجتي، لقيامه، بأخذ مساحة من سطح المنزل، لحسابه لتربية البط، فقامت زوجتى بالشجار معهما، لأنهما منعوها، من أخذ جزء من السطح للتربية مثلهما.

وأضاف: حاولت التدخل لحل الخلاف ومرت الأيام وافتعلت المشاكل مرة أخرى وتدخل شقيقى، وحاول ضربى، فأسرعت إلى مطبخ شقتى وأتيت بسكين وطعنته فى بطنه حتى خرجت أحشاؤه".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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