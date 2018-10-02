سبب ظهور "صلاح" فى فندق إقامة "مورينيو"

02 أكتوبر 2018 - 09:34 ص

ظهر اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، في فندق إقامة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد مما أثار تساؤلات حول الأمر.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عبر صورة لمحمد صلاح ورمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون، عند خروجهما من الفندق الذي يقيم به مورينيو انها عن طريق الصدفه ولم يكن هناك موعد محدد بينهما.

وأشارت الصحيفة :"لا يوجد ما يشير إلى رغبة مورينيو في التواصل مع صلاح مرة أخرى، والذي تولى تدريبه من قبل في تشيلسي".

واختتمت: "صلاح كان يزور عددًا من أصدقائه بالمصادفة في الفندق الذي يقيم فيه مانشستر يونايتد، قبل المباريات التي يخوضها على ملعبه".