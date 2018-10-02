  • الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر10:28 ص
بحث متقدم
زعيم الجماعة الإسلامية : لهذا السبب يجب إلغاء الجماعات

زعيم الجماعة الإسلامية: لهذا السبب يجب إلغاء الجماعات

الأهلي

التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف الليلة

مشاجرة

التفاصيل الكاملة لـ«حرب الشوارع» في إمبابة

محمد صلاح

سبب ظهور "صلاح" فى فندق إقامة "مورينيو"

وزير جزائري يشبّه بوتفليقة بـ"الرسول"

وزير جزائري يشبّه بوتفليقة بـ"الرسول"

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

السرداب المكتشف

العثور على سرداب غامض أسفل قصر طوسون بالإسكندرية

شقق الإسكان بالعلمين الجديدة

أسعار و مواعيد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

معوض

سؤال "ثعباني" عن أبو تريكة يحرج سيد معوض .. هكذا رد

عمرو أديب

صدمة "أديب" عندما أخبره ضيفه بما لم يتصوره عن "فتاة التجمع"

تعرف على..

سبب ظهور "صلاح" فى فندق إقامة "مورينيو"

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

أغنية جديدة لـ"صلاح" قبل حفل "أفضل لاعب"

#

نجمة "البورنو" تكشف تفاصيل فاضحة عن علاقتها بـ"ترامب"

#

فتاة تشعل النار في نفسها.. والسبب حبيبها

#

مصطفى الفقى .. وحكاية "المال السايب" فى مكتبة الأسكندرية !!! (2)

ظهر اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، في فندق إقامة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد مما أثار تساؤلات حول الأمر.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عبر صورة لمحمد صلاح ورمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون، عند خروجهما من الفندق الذي يقيم به مورينيو انها عن طريق الصدفه ولم يكن هناك موعد محدد بينهما.

وأشارت الصحيفة :"لا يوجد ما يشير إلى رغبة مورينيو في التواصل مع صلاح مرة أخرى، والذي تولى تدريبه من قبل في تشيلسي".

واختتمت: "صلاح كان يزور عددًا من أصدقائه بالمصادفة في الفندق الذي يقيم فيه مانشستر يونايتد، قبل المباريات التي يخوضها على ملعبه".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» نيابة النقض توصى بإلغاء إعدام"العائدون من ليبيا"
» الملك سلمان ينعش خزينة اليمن بـ200 مليون دولار
» الكشف عن علاج جديد للسرطان عن طريق "الغنغرينا"
» طرد راكب من على متن طائرته لأغرب سبب ممكن
» فك لغز الطائرة الغارقة في "بابوا غينيا"
» هكذا تصرفت صديقة رونالدو بعد اتهامه بالاغتصاب
» 5 مشاكل تحدث إذا توقف الزوجان عن العلاقة الحميمة لمدة طويلة
» أول تعليق لـ"إكرامي" على قرار إيقافه
» رد ناري من «أبوتريكة» على قرار مرتضى منصور
» رسالة هامة من عمرو أديب لـ"بوتين" بشأن هذا الأمر
» اجتماع مصري سوداني لإحياء "برلمان وادي النيل"

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك