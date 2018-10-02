التفاصيل الكاملة لـ«حرب الشوارع» في إمبابة

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مشاجرة

أحمد الشربينى

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نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في السيطرة على مشاجرة عنيفة، اندلعت بين عدد من الأهالي في إمبابة وألقت القبض على 7 من طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة للتحقيق.

وفى التفاصيل، البداية عندما وردت معلومات للعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة تفيد باندلاع مشاجرة عنيفة مشاجرة بالشوم والعصي بين عدد من أهالي شارع ترعة السواحل بدائرة قسم إمبابة، وإلقاء الحجارة بشكل عشوائى وتحطم السيارات.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وألقي القبض على 7 من طرفي المشاجرة، وتم فرض كردون أمني وإعادة الأمن للمنطقة.

وذكرت التحريات الأولية أن السبب وراء المشاجرة أن خلافًا اندلع بين صاحبي أكشاك متجاورة بسبب "رص البضاعة"، بالقرب من محكمة شمال الجيزة في تقاطع شارعي السودان وترعة السواحل، استعان كل طرف بأصحابه واندلعت الخلافات والمشاجرة بين الطرفين وسط كر وفر وإلقاء قوالب الطوب والحجارة على الأكشاك.

أدى الحادث لحالة من الفوضى وإصابة بعض المواطنين والسيارات جراء المشاجرة، وتم نقل 3 من أطراف المشاجرة إلى مستشفى الموظفين بعد إصابتهم بجروح سطحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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