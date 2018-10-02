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كثافات مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

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كثافات مرورية بشوارع القاهرة بالذروة الصباحية
كثافات مرورية بشوارع القاهرة بالذروة الصباحية

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رئاسة الجمهورية

مرتضى منصور

نادى الزمالك

اللجنة الاولمبية

ظهرت كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء، بسبب زيادة الأحمال.

وشهد الطريق الدائري، كثافات مرورية بعد المريوطية اتجاه المنيب، كما ظهرت الكثافة من مطلع المحور وحتى مطلع الدائري الأول ونزلة أرض اللواء.

كما شهد كوبري أكتوبر أحجاما متحركة على الجانبين، وكذلك الأمر على كوبري الدقي، وظهرت كثافات بطريق كورنيش النيل بداية من المعادي وصولًا لقصر العيني ومناطق وسط البلد، وتباطأت حركة السير بصورة كبيرة في طريق كورنيش المعادي تجاه الأوتوستراد، وكذلك كوبري عباس القادم من الجيزة والمتجه إلى المنيل.

كما شهدت محاور مدينة نصر، كثافات مرتفعة، منها شارع الطيران ومكرم عبيد ومحور النصر القادم من مدينة نصر حتى مطلع أكتوبر، وطريق صلاح سالم شهد زحاما خاصة في مناطق الأعمال بشارع المساحة الجيولوجية.

وشهد محور صفط اللبن تجاه الجيزة ومترو الجامعة وشارع السودان ومحيط الجامعة كثافات متحركة، كما شهد شارع الهرم كثافات متحركة حتى كوبري الجيزة المعدني اتجاه الدقي.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالخدمات المرورية والتواجد المكثف للقضاء على تلك التكدسات.

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