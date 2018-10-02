"الأولمبية" تصعد أزمة مرتضى منصور لـ"الرئاسة"

02 أكتوبر 2018 - 09:51 ص

قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب تصعيد أزمة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب للمطالبة برفع الحصانة عنه.

وقامت اللجنة بتجهيز مذكرات من أجل إرسالها خلال الساعات المقبلة لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب لمناشدتهم بالتصدي لتجاوزات مرتضى منصور.

وأكدت اللجنة أن المذكرات المقرر إرسالها الغرض منها التعامل معه وفق رأيهم قانونيًا فى سب وقذف اللجنة الأولمبية ورئيسها، وتهديده بمحاصرة اللجنة، وخرق المواثيق والمعايير الرياضية الدولية وانتهاك إرادة الجمعية العمومية.

ورفضت اللجنة الأولمبية المصرية أى ضغوط عليها لرفع الإيقاف عن المستشار مرتضى منصور، مؤكدة أن القرار مستمر ولا رجعة فيه، لكون رئيس الزمالك، حسب رأيهم، تطاول على اللجنة ومسئوليها وخرق بنود الميثاق الأولمبي.

وكشفت مصادر داخل اللجنة الأولمبية عن أن هشام حطب رفض اللجوء للحلول الودية فى حل الأزمة، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع بعد تكرار التجاوزات من قبل رئيس الأبيض.